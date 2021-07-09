Повідомляється, що чоловік був п'яний.

У Кривому Розі чоловік врятував відпочивальника, якого витягли з води без ознак життя.

Про це повідомила його дружина Інна Сапега в Facebook.

Подружжя відпочивало біля кар'єру, коли помітили, що у воду зайшов дуже п'яний чоловік. Пізніше жінка звернула увагу, що той плаває обличчям вниз.

"І тут один чоловік починає бігти у воду, тягнути на берег за руку людини. У мене шок. Діма схоплюється і біжить до них. Я за ним. Дістали чоловіка синьо-чорного по плечі, обличчя і вуха прям чорні, без ознак життя, не дихав, пульсу не було", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожНе врятували: 14-річний підліток впав з велосипеда на мосту під Рівним та загинувДівчина зазначила, що люди "тупо стояли і дивилися на мертве тіло, нічого не роблячи".

"Діма почав плескати його по обличчю і спині в надії, що вода вийде і чоловік прокинеться, але було марно. Після чоловік перевернув його на спину і почав робити непрямий масаж серця. Чоловік, який стояв поруч, продовжував твердити, що це марно, але Діма продовжував реанімувати його. Йому потрібна була допомога, щоб хтось робив штучне дихання, а він продовжував робити не прямий масаж серця, але всі тупо стояли і нічого не робили", - зазначила вона.

Одна з відпочивальників викликала швидку. В результаті чоловік почав дихати.

"Ми дочекалися швидку, його забрали. Сподіваємося, що його відкачають і старання чоловіка були не марні", - написала жінка.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновська