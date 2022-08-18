Шанувальника Путіна заспокоїли та передали місцевій поліції.

На шостому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну п'яний росіянин на одній з автобусних зупинок Варшави публічно зізнавався в любові до президента країни-агресора Володимира Путіна.

Про це повідомляє Visegrad 24.

Росіянин вигукував образи на адресу перехожих і намагався напасти на медиків. Крім того, він вульгарно коментував польсько-американську співпрацю і вигукував: "Я люблю Путіна!".

Фаната Путіна втихомирили та передали місцевій поліції.

— Visegrád 24 (@visegrad24) August 17, 2022

Війна в Україні та емоції росіян:

10 серпня 2022 року в мережі з'явилося відео, на якому мешканка РФ в сльозах розповідає, що її повністю влаштовувало життя в окупованому Криму і вона не хоче нікуди їхати.

"Взагалі не хочу їхати з Криму, з Алушти. Як тут класно взагалі. Я звикла, тут як у себе вдома жили, настільки все душевно, по-домашньому", - сказала росіянка, виїжджаючи з окупованої території.

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