Через новий ворожий обстріл у Миколаєві госпіталізовані дві особи.

У Миколаєві внаслідок денного обстрілу російських окупаційних військ є жертви.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram.

"За попередньою інформацією, внаслідок денних обстрілів двоє осіб отримали поранення, їх госпіталізували до лікарні. Ще одна людина померла дорогою до медзакладу", - заявив міський голова.

Також мер повідомив, що наразі збирається детальна інформація про наслідки обстрілів.

Він зазначив, що згодом повідомить райони ураження та всі інші подробиці.

Російські загарбники рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну. Вороги не раз обстрілювали Миколаївщину, було багато жертв.

Нагадаємо, сьогодні вдень, 18 серпня, у Миколаєві знову лунали вибухи.

Раніше стало відомо, що вночі загарбники у Харкові обстріляли гуртожиток, загинули три особи, а близько 15 - постраждали.

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