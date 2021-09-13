В Оболонському районі Києва на території мікрорайону Пуща-Водиця в дитячому таборі "Артек" відпочивав 12-річний хлопчик з міста Кропивницький Павло Теровець.
У дитини погіршився стан здоров'я, і у четвер, 9 вересня, його відправили в медцентр. У неділю, 12 числа, дитину перевели в реанімацію, а пізніше вона померла, пише pulse.kr.ua з посиланням на відомості адміністрації табору.
За його даними, в таборі вирішили провести службове розслідування.
Читайте такожУ запорізькій лікарні помер хлопчик, який впав у кому в таборі (фото)"Учора (12 вересня – Ред.) медсестра побачила дитину без свідомості. Хлопчика перевели в реанімацію. Причина смерті поки невідома, чекаємо на висновки медекспертів…", – поділилися в "Артеці".
Батько хлопчика – Ігор Теровець, 12 числа на своїй сторінці у Facebook написав, що його син помер.
"...поки з невідомих причин помер мій синок Павло!!!" – поділився він.
Чоловік сам виховував дитину. Журналісти дізналися, що батько хлопчика – людина з інвалідністю.
Нагадаємо, на території мікрорайону Пуща-Водиця знаходиться багато дитячих таборів.
Раніше подібна трагедія сталася в Херсонській області – ввечері 29 серпня на Арабатській Стрілці на сцені табору "Буревісник" зомліла 15-річна дівчинка. Відпочивальницю привезли до лікарні, проте медики не змогли нічим їй допомогти.
Попередня причина смерті підлітка – гостра серцева недостатність, викликана кардіоміопатією (ураження серцевого м'яза).