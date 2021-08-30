Дівчинці стало зле в таборі "Буревісник", її намагалися врятувати медики.

У Херсонській області 15-річна дівчинка померла після того, як зомліла на сцені табору "Буревісник", розташованого на Арабатській Стрілці.

Дівчинка знепритомніла в неділю, 29 серпня, близько 21.00 під час виступу, йдеться у повідомлення компанії "АрселорМіттал Кривий Ріг", якій належить табір.

За її даними, медпрацівники табору відразу ж надали дівчинці допомогу, реанімували її та викликали з Генічеська швидку допомогу. Медики вирішили не витрачати час на очікування швидкої. Дівчинку транспортували в лікарню на авто швидкої, яке чергувало біля табору.

Читайте такожУ запорізькій лікарні помер хлопчик, який впав у кому в таборі (фото)У медичній довідці (форма 079) дівчинки не вказано, що вона не мала проблем зі здоров'ям.

"...За попередніми висновками медекспертів, дитина померла через гостру серцеву недостатність, викликану кардіоміопатією (ураження серцевого м'яза – Ред.)...", – наголошується у повідомленні.

Педагоги сказали, що дівчинка була капітаном загону – проявляла ініціативу, була активною, завжди брала участь у всіх заходах табору й часто сама придумувала для дітей цікаві розваги.

Раніше ЗМІ дізналися, що 29 серпня в селі Щасливцеве Херсонської області в таборі, розташованому на Арабатській стрілці, на танцях стало зле 16-річній дівчинці з Кривого Рогу.

Дівчинку привезли до приймального відділення Генічеської райлікарні, проте лікарі нічим не змогли допомогти й лише констатували смерть підлітка.

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Автор: Екатерина Присяжнюк