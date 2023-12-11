Також їм загрожує ув’язнення до 4 років за хуліганство.

На Львівщині з професійного училища відрахували студентів, причетних до побиття першокурсників у гуртожитку. Про це повідомляє Департамент освіти і науки Львівської ОВА.

У відомстві заявили, що категорично засуджують будь-які прояви цькування учасників освітнього процесу. Ганебний випадок, який стався нещодавно в одному із закладів освіти, називають абсолютно не прийнятним ні з морального, ні етичного, ні правового погляду.

"Особи, що вчили неприпустимі дії, понесуть відповідальність перед законом після розслідування поліції, куди звернулося керівництво закладу. Крім цього, за неповагу до гідності інших учасників освітнього процесу порушники відраховані з закладу та виселені з гуртожитку", - йдеться у повідомленні.

У департаменті зауважили, що згідно із законом про освіту батьки зобов’язані "виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля".

"На відео, яке було поширено в мережі Інтернет, зафіксовано, як у гуртожитку старшокурсники знущаються з першокурсників, демонструючи зневагу до загальноприйнятих норм і правил поведінки, непошанування гідності колег", - підкреслили у відомстві.

Також у департаменті додали, що запроваджують низку заходів для запобігання та протидії цькуванню в навчальних закладах.

Побиття учнів училища на Львівщині: що відомо

Днями в мережі Інтернет з’явилося відео на якому кілька молодих хлопців, ймовірно, учнів старших курсів одного з училищ, в присутності багатьох очевидців, били першокурсників у голову та груди, використовуючи боксерську рукавицю.

Побиття сталося ще у жовтні в гуртожитку професійного училища, розташованого в одному з сіл Золочівського району.

За фактом побиття поліція відкрила кримінальне провадження за статтею хуліганство. Винуватцям загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або ув’язнення на строк до чотирьох років. Усі учасники події встановлені.

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