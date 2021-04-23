Контрольовані державою товари намагалися переправити до однієї з країн Центральної Америки.

Контррозвідники СБУ запобігли незаконному переправленню за кордон технологічного обладнання подвійного призначення.

Як повідомляють у прес-центрі спецслужби, під виглядом цивільної продукції іноземні замовники планували отримати агрегати для військових кораблів.

"За попередніми даними слідства, оборудку організували представники місцевої комерційної структури, що спеціалізується на проектуванні та виготовленні суднових і промислових вентиляційних систем. Контрольовані державою товари вони намагалися незаконно переправити до однієї з країн Центральної Америки", - розповіли в СБУ.

Читайте такожХакер з Львівщини полював за особистими даними працівників СБУ для спецслужб РФДля реалізації схеми ділки внесли до супровідної документації недостовірні відомості щодо походження вантажу та сфери його подальшого використання. Продукцію подвійного призначення затримали на митному посту.

Зараз вилучене корабельне обладнання відправлено на експертизу. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру організаторам та учасникам протиправної діяльності. Відкрито провадження за ст. 333 Кримінального кодексу України - порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова