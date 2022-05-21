Неодноразово судимий громадянин Грузії представляв в Україні інтереси впливових у злочинному світі російських і грузинських "злодіїв у законі".

З України 20 травня видворили "кримінального авторитета" з санкційного списку Ради національної безпеки і оборони.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

"44-річний неодноразово судимий громадянин Грузії представляв в Україні інтереси впливових у злочинному світі російських і грузинських "злодіїв в законі", - сказано в повідомленні.

Грузин був включений до списку санкцій РНБО, як особа, яка своїми діями може становити загрозу національній безпеці держави і громадян.

Протягом трьох років йому заборонений в'їзд на територію України.

Раніше повідомлялося, що СБУ викрила в Україні 13 іноземних журналістів, які працювали на замовлення РФ.

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