У поліції відкрили кримінальне провадження.

Харківська обласна прокуратура опублікувала відео, на якому зображено обвал стіни у Харкові.

Момент обвалу опубліковано у Telegram-каналі прокуратури.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом обвалу стіни нежитлового будинку у Основ’янському районі Харкова.

У відділі комунікації поліції Харківської області зазначили, що внаслідок події ніхто з громадян не постраждав.

Читайте такожУ Запоріжжі чоловік "під кайфом" побив поліцейськогоПовідомлення про те, що по проспекту Гагаріна стався обвал стіни чотириповерхового будинку надійшло в поліцію 4 січня об 11:30.

"Встановлено, що будівля, у якій розташовувались офісні приміщення, готувалася під знесення та не використовувалась", - зазначили у поліції.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 275 (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 5 років тюремного ув’язнення, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Обвал будинку у Харкові

Як повідомляв УНІАН, обвал чотириповерхової офісної будівлі на пр. Гагаріна, 20 стався 1 січня. Міський голова Ігор Терехов доручив профільним службам з'ясувати обставини руйнації будівлі.

Як повідомив директор Департаменту у справах інформації та зв'язків із громадськістю Юрій Сидоренко, попередньо обвалення сталося через початок будівництва поряд з будівлею, що обвалилася.