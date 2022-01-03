Раніше водіїв просили не заважати роботі снігоприбиральної техніки.

У Харкові працівники комунальної служби "закопали" у сніг припаркований на дорозі легковий автомобіль.

Відео інциденту опубліковано в Telegram-каналі ТРУХА.

На ролику можна побачити, як снігоочисна техніка утрамбовує сніг з проїжджої частини біля легкового автомобіля Kia.

"Ось що відбувається з неслухняними, які кинули машину, а потрібно чистити. Хлопці тут "дають джазу" і закопують Kia", - говорить автор відео.

В поліції Харківської області вранці попередили, що очікується суттєве погіршення погодних умов.

Читайте такожУ центрі Одеси затримали напівголого чоловіка з рушницею (фото)Водіям нагадали про те, що паруватися потрібно так, щоб не перешкоджати роботі снігоприбиральної техніки.

Раніше повідомлялося, що відомий український автогонщик розповів про неприємний інцидент через паркування.

Вас також можуть зацікавити новини: