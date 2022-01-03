У Харкові працівники комунальної служби "закопали" у сніг припаркований на дорозі легковий автомобіль.
Відео інциденту опубліковано в Telegram-каналі ТРУХА.
На ролику можна побачити, як снігоочисна техніка утрамбовує сніг з проїжджої частини біля легкового автомобіля Kia.
"Ось що відбувається з неслухняними, які кинули машину, а потрібно чистити. Хлопці тут "дають джазу" і закопують Kia", - говорить автор відео.
В поліції Харківської області вранці попередили, що очікується суттєве погіршення погодних умов.
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