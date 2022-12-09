Зловмисник виманював у людей смартфони.

В Одесі затримали чоловіка, який виманював у людей смартфони під приводом "зателефонувати", оскільки його гаджет нібито розрядився.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, всього за кілька днів у такий спосіб він ошукав двох жінок, двох чоловіків і юнака.

"Зловмисник скористався кризовою ситуацією, пов’язаною із обмеженням електропостачання, і всього за кілька днів встиг "нагріти руки" на п’ятьох громадянах", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що чоловік діяв у місцях масового перебування людей. Він просив у перехожих мобільні телефони, щоб начебто терміново зателефонувати додому, виправдовуючись, що його смартфон через відсутність електроенергії не встиг зарядитися. Коли ж громадяни передавали зловмиснику свої гаджети, той зникав у натовпі.

Правопорушника викрили, викрадені смартфони поліцейські вилучили й повернуть власникам після проведення необхідних процесуальних заходів. Зі слів зловмисника, чужі телефони йому були потрібно для продажу.

Чоловіку повідомили про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману, тобто в шахрайстві, вчиненому повторно (ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України). Максимальне покарання, яке загрожує чоловіку за вчинення такого злочину, - до трьох років позбавлення волі.

Проблеми зі світлом в Одесі: що відомо

Як вже повідомляв УНІАН, 5 грудня РФ знову масовано вдарила по Україні ракетами. У багатьох областях повідомляли про вибухи та роботу сил ППО.

Згодом стало відомо, що ударами по Одеській області рашисти пошкодили два інфраструктурних об’єкти. В Одесі та області після вибухів зникли світло та вода. Через це також почалися проблеми з опаленням.

6 грудня в Одесі відновили водопостачання, на 90% вдалося відновити подачу тепла. Проте зі світлом ситуація дещо гірша.

8 грудня у ДТЕК повідомили, що Одеська область не може повернутися до стабілізаційних графіків. Тому там діють екстрені відключення.

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