Причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електрокаміну.

В Одеській області під час пожежі у житловому будинку загинули жінка та немовля. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС в Одеській області. Зазначається, що нещасний випадок сталася 18 грудня в селі Янишівка.

"До Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в приватному одноповерховому будинку по проспекту Миру. Внаслідок пожежі загинуло 2 особи: господарка, 2002 року народження та її син, 2022 року народження", - повідомили в управлінні.

Пожежа ліквідована самозатуханням. Причина пожежі — порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електрокаміну.

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Ситуація з пожежами в Україні

В Україні з настанням холодів збільшилася кількість пожеж та отруєнь чадним газом. За даними ДСНС,в Україні також почалася хвиля пожеж через генератори. Зокрема, через порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей і теплогенеруючих агрегатів кількість пожеж збільшилася на 83%.

Так в Ізмаїльському районі Одеської області родина з 5 осіб отруїлася чадним газом. А на Київщині дві сім'ї отруїлися чадним газом. В результаті постраждала маленька дитина, а також загинув чоловік.

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