Колишній військовий публікував матеріали про планування обстрілів залізничних об’єктів.

У Києві викрили проросійського пропагандиста, який створив мережу антиукраїнських інформаційних ресурсів та розповсюджував у ній заклики розстрілювати українських полонених.

Про це повідомили у Головному управлінні Служби безпеки України у м. Києві та Київській області.

Кіберфахівці спецслужби встановили, що акаунти у соціальних мережах та телеграм-каналах адміністрував киянин – колишній військовий. Створені мережі, загальна аудиторія яких становила понад 150 тис. користувачів, пропагандист використовував для виправдовування збройної агресії РФ проти України. Зокрема, публікував матеріали про планування обстрілів залізничних об’єктів.

Крім того, правоохоронці виявили у мобільних пристроях зловмисника переписку з колишніми військовослужбовцями РФ, які нині проживають на території тимчасово окупованого Криму. Зрадник висловлював підтримку російським окупантам, закликав до знищення будь-якої країни ядерною зброєю, називав українців та американців штучними націями.

З початку збройної агресії РФ зловмисник розповідав про рух транспорту у столиці, закликав ув'язнювати та розстрілювати українських полонених.

В ході проведення обшуку за місцем проживання у Печерському районі столиці працівники СБУ вилучили комп'ютерну та мобільну техніку, за допомогою якої здійснювалось адміністрування ресурсів.

Слідчі оголосили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого за ч.2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Києві лікар-колаборант зрадив Україну за "посаду" в міністерстві.

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