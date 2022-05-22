Він агітував персонал медзакладу підтримати загарбників, закликав "здавати" ворогу виявлені позиції українських захисників.

У Києві до суду направлено обвинувальний акт щодо посадовця однієї зі столичних лікарень, якого СБУ викрила на співпраці з окупантами.

Про це повідомляється на сторінці Служби безпеки України у Facebook.

"За даними слідства, він агітував персонал медзакладу підтримати загарбників, у тому числі харчовими продуктами, закликав "здавати" ворогу виявлені позиції українських захисників у регіоні. У разі окупації України представники російських спецслужб обіцяли колаборанту керівну посаду в МОЗ", - зазначається в повідомленні.

Зараз тривають заходи для встановлення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти України.

Як повідомляв УНІАН, на Житомирщині Служба безпеки України запобігла проникненню російської агентури до лав бойового підрозділу Збройних сил України. Правоохоронці затримали агента, який хотів призватися до бойового підрозділу для розвідувально-підривної діяльності на користь окупантів.

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