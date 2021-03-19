Його та виконавця вбивства наразі затримала поліція, вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру.

На Київщині 19-річний хлопець замовив вбивство свого батька заради отримання спадку.

Як повідомляє поліція Київської області, наразі його та виконавця замовного вбивства затримали, вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу.

За даними правоохоронців, 16 березня близько 22:00 у селі Гнідин Бориспільського району чоловік проник до одного з приватних будинків та вбив господаря.

Читайте такожНа Одещині чоловік травмував сокирою батька за відмову в сигареті (фото)

"Незважаючи на те, що у будинку на той час перебували дружина та діти загиблого, молодик зайшов у будинок та наніс 47-річному господарю понад 25 ножових поранень, після чого втік", - йдеться в повідомленні.

Після проведення комплексу оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що виконавцем виявився 19-річний киянин. Його затримали у Броварському районі Київської області, де він переховувався у дачному будинку.

Поліцейські з’ясували, що молодик попередньо обговорив з 19-річним сином загиблого деталі вбивства батька. "Хлопець повідомив план будинку, а також місце розташування усіх членів родини. Після смерті батька хлопець мав на меті отримати його спадок. Частину отриманих грошей молодик планував заплатити товаришу за скоєне вбивство, а решту витратити на власні потреби", - йдеться в повідомленні.

Обох чоловіків затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за п. 6, п. 11 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Інна Андаліцька