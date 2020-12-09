Невідомі облили автомобіль Mercedes-Benz легкозаймистою рідиною.

У ніч на 9 грудня у Святошинському районі Києва невідомі підпалили автомобіль депутата Київської міської ради Георгія Зантарая.

Читайте такожУ Полтаві зайнялася історична будівля: рух у центрі міста перекрито (фото, відео)Подія трапилася о 03:30 на території будинку депутата, пише OBOZREVATEL з посиланням на джерело.

Невідомі облили автомобіль Mercedes-Benz легкозаймистою рідиною. Пожежу загасили за 15 хвилин. Вогонь пошкодив автомобіль, ніхто з людей не постраждав.

Правоохоронці почали перевірку для встановлення всіх обставин події.

Георгій Зантарая - український дзюдоїст грузинського походження, учасник літніх Олімпійських ігор, переможець і призер чемпіонатів світу та Європи, заслужений майстер спорту. Працював у Міністерстві молоді та спорту, а також у Службі безпеки України. З 2020 року депутат Київської міської ради від Партії "Слуга народу".

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Автор: УНІАН