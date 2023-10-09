Чиновник прийняв форму для тероборони втричі менше ніж було у накладній.

На Херсонщині посадовець на мільйони гривень "прорахувався" з берцями та штанами, які влада купували для військовослужбовців. Підозрюваному загрожує до п'яти років ув'язнення.

Як повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції у Херсонській області, подія сталася після деокупації правобережжя. Тоді місцева влада вирішила придбати необхідний одяг для військовослужбовців. Замовлення обмундирування доручили тодішньому директорові Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської обласної державної адміністрації.

"В останні дні грудня минулого року 38-річний посадовець підписав акт приймання частини замовленого товару - штанів вітровологих захисних зимових та черевиків із високими берцями. Але встановлено, що фактична кількість отриманого одягу була значно меншою від зазначеного у накладній. Тож загальна сума, яку переплатили фірмі-постачальнику, склала майже 2,3 мільйона гривень", - розповіли правоохоронці.

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Чоловікові інкриміновано злочин за частиною 2 статті 367 "Службова недбалість" Кримінального кодексу України. Наразі фігуранту повідомлено про підозру. Йому загрожує 5 років ув’язнення. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

За інформацією Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону, посадовець не забезпечив належний контроль під час приймання форми для військовослужбовців територіальної оборони. Натомість він отримав від постачальника майже у три рази менше штанів та берців, ніж було зазначено у видатковій накладній.

Схеми українських чиновників - останні новини

В Одеському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки викрили схему видачі "білих квитків", яка допомагала депутатам та їхнім родичам уникнути мобілізації. Зокрема, військовослужбовець Одеського РТЦК та СП за гроші допомагав зніматись з військового обліку чоловікам призовного віку, а його основними клієнтами були місцеві депутати та їхнє наближене коло. За даними слідства, за 12 тисяч доларів таким ухилянтам вигадували діагнози та готували відповідні документи щодо непридатності для служби в армії, згодом їх знімали з військового обліку.

Правоохоронці затримали фігурантку - начальницю одного з управлінь органів місцевого самоврядування та співробітника районного військкомату під час одержання "гонорару" за від чергового клієнта.

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