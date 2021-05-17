Чотирьом поліцейським повідомлено про підозру за фактом перевищення службових повноважень групою осіб.

У Харкові повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень чотирьом поліцейським, які силою затягнули жінку до автомобіля та побили її чоловіка.

Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

За даними слідства, 2 квітня 2020 року четверо поліцейських, які на той час обіймали посади оперуповноважених одного із секторів Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області (наразі — Харківського районного управління поліції №2), перебували поруч з будинком, розташованим по вул. Дружби Народів у Харкові та перевіряли інформацію про причетність громадян до незаконного обігу наркотиків.

«Зазначені поліцейські підійшли до жінки та, не представившись, не пред’явивши службових посвідчень, стали вимагати, щоб вона пояснила, з якою метою перебуває на вулиці. Не отримавши відповіді, поліцейські силою затягнули жінку до автомобіля Volkswagen Passat та стали погрожувати відвезти її до відділу поліції та звинуватити в розповсюдженні наркотичних засобів», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у цей час до автомобіля підійшов чоловік потерпілої та зробив зауваження щодо незаконності дій правоохоронців.

«Вийшовши з автомобіля, поліцейські стали бити чоловіка, який заступився за свою дружину та повалили його на землю. Незважаючи на те, що потерпілий опору не чинив та просив припинити, правоохоронці заламали йому руки, наділи кайданки та продовжували наносити удари в обличчя та по тулубу. При цьому один з поліцейських, використовуючи фізичну перевагу, продовжував незаконно утримувати жінку», - додали в прокуратурі.

Чотирьом поліцейським повідомлено про підозру за фактом перевищення службових повноважень групою осіб (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365 КК України).

Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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Автор: Світлана Макринська