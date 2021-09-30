Багато шахрайських схем давно відпрацьовані та використовуються роками.

Телефонні шахраї продовжують тероризувати українців. Вони навіть виходять на міжнародний рівень.

Про це пише Страна.

Багато схем вже давно відпрацьовані та діють роками. При цьому багато українців з ними вже стикалися.

Які схеми обману зустрічаються найчастіше

Родич в біді. Аферист представляється співробітником поліції та пропонує вирішити питання за гроші. При цьому шахрай не дає подумати своїй жертві, розповідаючи, що часу немає й треба вирішувати тут і зараз.

Читайте такожПоховані живцем. Чому українцям доводиться доводити в судах, що їхня смерть-помилкаШахрайство з товарами. Аферисти можуть виставляти товари за заниженою ціною, але при цьому просять передоплату, з якої часто й зникають.

Банківські аферисти. Такі шахраї намагаються дізнатися дані банківської карти - номер, термін дії та CVV-код, тому вони представляються співробітником банку. Приводом для дзвінка може бути нібито "підозріла активність" щодо карти.

Також можуть створюватися сайти-клони відомих компаній або банків, які "крадуть" дані банківських карт, а надалі адміністратори таких сайтів переводять з цих карт гроші.

В будь-якому випадку шахраї будуть робити все, щоб не дати своїй жертві перевірити інформацію – зв'язатися з банком, зателефонувати родичу, що нібито потрапив у біду, й подібне.

Найчастіше шахрайством займаються цілі колл-центри. Українці вже знають про існування таких колл-центрів в СІЗО, але таким "розводом" займаються не тільки ув'язнені. Журналісти знайшли один з таких колл-центрів на вулиці Володимирській у Києві, по сусідству з головним офісом СБУ.

Читайте також"Присягався, що не вижене жінку з дитиною": українська актриса після розлучення з чоловіком стала жертвою квартирного шахраяАферисти охоче беруть людей буквально з вулиці, які не будуть розбиратися що і як, але їм важливі гроші. Працевлаштування неофіційне, але співробітник повинен бути дисциплінований, грамотно говорити, мати навички роботи з комп'ютером і працювати на результат. Графік пропонують в основному офісний, а зарплата вище середнього – від 20 тисяч гривень.

Журналісту вже на співбесіді заявили, що йому потрібно буде розводити росіян на гроші, представляючись співробітником "Ощадбанку". У цьому колл-центрі "працювали" з довірливими громадянами Російської Федерації, але точно такі ж схеми обману застосовують й на українцях.

Новим співробітникам видають методичку, в якій міститься набір фраз, спичів. Все вибудувано в певній послідовності для спілкування з потенційною жертвою. Наприклад:

Драстуйте! Вас турбує технічний співробітник відділу (Сбербанк), молодший фахівець Волконський Анатолій. Звертаюся до вас щодо такого питання. Дві хвилини тому була подана заявка на зміну вашого фінансового номера. Ви дану заявку підтверджуєте?

За словами самих працівників колл-центрів, вони прекрасно знають, чим займаються, а з 300 осіб клюють п'ять-сім. При цьому в їх же інтересах розвести людину на максимально велику суму, адже вони отримують по 7,5% від суми угоди. Крім того, щотижнева ставка у найманого шахрая 100 доларів.

У подібних колл-центрів є свої служби безпеки, які перевіряють нових співробітників, і тих, хто викликає підозру.

Як раніше повідомляв УНІАН, "іноземець з інтернету" виманив у мешканки Умані Черкаської області майже на 186 тисяч гривень, обіцяючи забрати її в США.

Автор: Анастасія Горбачова