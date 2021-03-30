У Смілі двоє небайдужих громадян затримали зловмисника, який напав на місцеву мешканку та намагався її зґвалтувати.
Читайте такожНа Одещині двох підлітків-ромів підозрюють у жорстокому вбивстві безхатченка (фото, відео)Про це повідомляє сектор комунікації поліції Черкаської області.
«Інцидент стався ввечері поблизу автозаправної станції. Чоловік напав на 20-річну дівчину та намагався зґвалтувати. Нападник затягнув потерпілу в зарості й повалив її на землю. Дівчина відбивалася та кричала», – говориться у повідомленні.
Почувши її крики, на допомогу кинулися двоє небайдужих громадян. Вони завадили правопорушнику довести до кінця злочинний умисел та затримали його на гарячому.
У поліції зазначили, що наразі 28-річний зловмисник затриманий та знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Йому оголосили про підозру, вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.
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