Зловмисник знаходиться у СІЗО, йому оголосили про підозру.

У Смілі двоє небайдужих громадян затримали зловмисника, який напав на місцеву мешканку та намагався її зґвалтувати.

Читайте такожНа Одещині двох підлітків-ромів підозрюють у жорстокому вбивстві безхатченка (фото, відео)Про це повідомляє сектор комунікації поліції Черкаської області.

«Інцидент стався ввечері поблизу автозаправної станції. Чоловік напав на 20-річну дівчину та намагався зґвалтувати. Нападник затягнув потерпілу в зарості й повалив її на землю. Дівчина відбивалася та кричала», – говориться у повідомленні.

Почувши її крики, на допомогу кинулися двоє небайдужих громадян. Вони завадили правопорушнику довести до кінця злочинний умисел та затримали його на гарячому.

У поліції зазначили, що наразі 28-річний зловмисник затриманий та знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Йому оголосили про підозру, вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц