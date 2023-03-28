Прокуратура подала апеляцію на рішення суду в справі про зґвалтування дівчини на Закарпатті.

"Закарпатська обласна прокуратура подала апеляційну скаргу з вимогою скасувати вирок Воловецького районного суду Закарпатської області та ухвалити новий вирок судом апеляційної інстанції", - йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора.

Згвалтування 14-річної дівчинки на Закарпатті - що відомо

У 2021 році у селі Верхні Ворота на Закарпатті троє підлітків зґвалтували 14-річну односельчанку. Спочатку хлопці заманили свою подругу до подвір’я одного з підлітків, а потім до підвалу. Після чого один з них вдарив дівчину, а потім усі троє по черзі зґвалтували її.

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Усі свої дії підлітки знімали на відео, щоб шантажувати дівчину, та пізніше опублікували його в Інтернеті та продемонстрували однокласникам у школі.

На суді усі троє підлітків визнали свою провину. Спочатку суддя Воловецького районного суду присудила хлопцям по п’ять років позбавлення волі, але звільнила від покарання, призначивши усім трьом випробувальний термін на два роки.

Крім того, суд виніс вирок за статтею 153 "Сексуальне насильство, без проникнення", а не за 152-ою статтею "Зґвалтування" Кримінального кодексу України.

За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, права дівчини під час судового процесу були грубо порушені. Зокрема, засідання відбувалися без адвоката, а інтереси дівчини в суді представляла служба захисту дітей місцевої сільради, яка ж й дала ґвалтівникам позитивні характеристики.

Також, відомо, що мати одного з хлопців також є працівницею цієї служби захисту дітей, відтак є певні сумніви щодо неупередженості та професійності представлення інтересів дівчинки.

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