В одній з машин загинули всі, крім 11-річної дівчинки.

У Полтавській області на автодорозі Полтава-Диканька зіткнулися два автомобілі, внаслідок чого загинули водій та троє пасажирів з однієї машини.

Як повідомляє Нацполіція Полтавської області, ДТП сталася 3-го червня, близько 16:20. За попередньою версією, зіткнулися автомобіль "Subaru", під керуванням 40-річного водія та автомобіль "Renault", під керуванням 20-річного водія.

"Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув водій автомобіля "Subaru", а також три пасажири: 13-річний хлопчик, 41-річна та 73-річна жінки. Ще одна пасажирка, 11-річна дівчинка, доставлена до лікарняного закладу для надання невідкладної медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.

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Судячи з усього, в машині їхала сім'я з дітьми, з них вижила лише 11-річна дівчинка.

Окрім того, тілесні ушкодження отримав водій автомобіля "Renault", який також доставлений у лікарню.

Зазначається, що на місці події працює слідчо-оперативна група поліції та слідче управління поліції Полтавщини для з’ясування причини та обставини ДТП.

На жаль, серед жертв ДТП дуже часто трапляються діти

Зокрема, 10 травня на трасі Київ-Чоп на Львівщині внаслідок ДТП загинула мати та дві її доньки.

А в Одеській області також на початку травня зіткнулися два легкових авто, шестеро людей травмувалися, 3-річний хлопчик потрапив до реанімації.

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