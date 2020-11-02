Потерпілій вдалося вчасно зреагувати на вибух, і вона залишилася жива, проте отримала численні осколкові поранення.

Жителька Костянтинівського району Донецької області підірвалася у власному подвір’ї на розтяжці, яку встановила її суперниця.

Про це повідомляє прес-служба поліції Донеччини.

Співробітники управління карного розшук та детективи слідчого управління поліції Донецької області спільно з Донецькою обласною прокуратурою викрили 49-річну мешканку Луганщини в організації вибуху з метою вбивства. Жертвою мала стати 55-річна жінка, з якою у підозрюваної був давній конфлікт.

Читайте такожУ Києві на Банковій затримали чоловіка з гранатою (відео)

Встановлено, що 20 червня цього року зловмисниця прибула в село Іванопілля на Донеччині, маючи при собі гранату РГД-5 та металевий дріт, під’єднаний до чеки. Під час досудового розслідування детективи з’ясували, що пристрій фігурантка придбала і зберігала вдома всупереч закону.

Жінка встановила розтяжку на воротах будинку, де мешкала її суперниця з родиною. Потерпілій вдалося вчасно зреагувати на вибух, і вона залишилася жива, проте отримала численні осколкові поранення.

За висновками слідства, протиправні дії підривниці загрожували життю багатьох осіб та могли спричинити інші жертви.

Розслідування завершено. Підозрюваній висунуто звинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ст. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство, вчинений способом, небезпечним для життя багатьох осіб) та ч.1 ст.263 (незаконне поводження з бойовими припасами) Кримінального кодексу України.

Обвинуваченій загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко