У молодих людей було побачення.

Стали відомі нові подробиці про смерть пари закоханих у Львові. Молоді люди загинули, коли на них впало дерево в парку після удару блискавки.

Як передає ТСН, це було побачення, на яке хлопець прийшов з трояндами. Залишки букета досі розкидані на місці нещасного випадку.

"Вони листувалися в Інтернеті всього два тижні, і тоді він пішов з нею гуляти. Я дізнався, що він запропонував їй зустрічатися, купив їй букет", – розповів друг загиблого Валерій Колесник.

За словами прес-секретаря Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного Антона Мироновича, загиблий 20-річний курсант родом з Вінницької області був майбутнім артилеристом:

Читайте такожНа Закарпатті блискавка влучила у будинок: спалахнула пожежа (фото)"Мав гарну репутацію, непогано вчився, був відповідальний. Фактично канікулярна відпустка у нього повинна була початися за тиждень, кілька днів він повинен був бути у відпустці".

Про загиблу 18-річну дівчину відомо небагато, вона вчилася і не працювала.

Смерть молодої пари у Львові: подробиці

Раніше повідомлялося, що закохані загинули на місці, шансів вижити у них не було.

Після удару блискавки на загиблих впали дві величезні гілки та стовп.

Автор: Катерина Шварц