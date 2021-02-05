Жінка вигадала історію про продаж немовляти, щоб приховати його смерть.

У Дніпрі поліція почала розслідування стосовно породіллі, дитину якої знайшли у вигрібній ямі.

Читайте такожУ суді Одеси порізав собі шию чоловік, який погрожував підірвати Mcdonald'sПро це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області.

За інформацією поліції, 30 січня з ускладненнями після домашніх пологів 40-річну жительку Дніпра доставили до лікарні.

За її словами, 27 січня вона народила хлопчика та за попередньою домовленістю передала його невідомім людям за 500 тис. грн.

Зазначається, що 4 лютого за участі поліцейських кримінальної поліції із залученням кінолога зі службовим собакою відбулися слідчі заходи на території домоволодіння жінки.

«В ході обшуку вівчарка підвела поліцейських до зливної ями вбиральні, де було виявлено пакет з тілом новонародженого хлопчика», - йдеться у повідомленні.

Тіло дитини направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті. Жінка повідомила, що вигадала історію про продаж немовляти, щоб приховати його смерть.

Враховуючи виявлення нових фактів слідчі перекваліфікували кримінальне провадження на п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Також відомості внесені до ЄРДР за ч. 1 ст. 384 (введення в оману суду або іншого уповноваженого органу).

Що відомо про цю справу

Раніше жінку з кровотечею в критичному стані доставили в лікарню. Медикам жінка зізналася, що народила вдома три дні тому, а дитину продала. Кому саме - не сказала.

Водночас адвокат заявляє, що жінка - потерпіла, оскільки її обдурили шахраї, які замовили сурогатне материнство.

Про вагітність начебто не підозрювали ні чоловік, ні інші родичі.

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Автор: Світлана Макринська