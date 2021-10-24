Можливий водій позашляховика загинув, зазначили правоохоронці.

В Херсонській області за кермом позашляховика "Volkswagen Touareg", який зіткнувся з деревом, у результаті чого загинули чотири особи, за попередніми даними, був 15-річний хлопець.

Можливий горе-водій – житель селища міського типу Велика Олександрівка, повідомили у Головному управлінні Нацполіції на Херсонщині й показали фото з місця смертельної аварії.

У відомстві додали, що хлопець загинув.

"…в салоні автомобіля перебували односельці керманича віком 15 та 20 років, а також 21-річний мешканець с. Нова Калуга, які разом з водієм загинули на місці ДТП", – зазначили у поліції.

В Нацполіції додали, що в результаті аварії постраждали двоє мешканців Великої Олександрівки, яким по 17 років. Постраждалі отримали травми різного ступеню тяжкості й потрапили до лікарні.

На знімках з місця аварії видно, що після зіткнення з деревом позашляховик буквально знищено.

Після смертельного ДТП на Херсонщині розпочато провадження за ч. 3 ст. 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами" Кримінального кодексу.

Нагадаємо, в Україні особи, яким не виповнилося 18 років, не мають права керувати автомобілями.

Раніше стало відомо, що у ніч на 24 жовтня на дорозі між селами Давидів Брід та Мала Олександрівка Херсонської області авто "Volkswagen Touareg" на величезній швидкості врізалося в дерево.

Спершу стало відомо, в результаті аварії загинули чотири особи, зокрема, двоє дітей 2006 року народження.

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Автор: Екатерина Присяжнюк