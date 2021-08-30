Затриманого взяли під варту на два місяці.

Поліцейські встановили підозрюваного у вбивстві неповнолітньої дівчини у Кіровоградській області.

Як повідомляє поліція, у результаті проведених слідчих дій та експертиз отримано достатньо доказів щодо причетності до злочину 16-річного хлопця.

"За фактом вбивства, скоєного в ніч з 14 на 15 серпня на території Кропивницького району, особі повідомлено про підозру та обрано судом запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб", – говориться у повідомленні.

Поліцейські продовжують розслідувати кримінальне провадження, розпочате за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 15 років.

Вбивство 16-річної Вікторії Макаренко: що відомо

Читайте також"Ти вбив мене і наше маленьке чудо": ЗМІ дізналися подробиці смерті 19-річної дівчини на Закарпатті (фото)Повідомлялося, що в місті Бобринець Кіровоградської області знайшли мертвою 16-річну Вікторію Макаренко, яку напередодні оголосили в розшук.

Тіло дівчинки з тілесними ушкодженнями виявили у закинутому колодязі на території населеного пункту, де вона проживала.

Автор: Катерина Шварц