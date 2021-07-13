Як говориться в доповіді Fitch, пандемія призвела до того, що страховий ринок взагалі перестає пропонувати покриття збитків, викликаних інфекційними захворюваннями.

Рішення Японії заборонити глядачам відвідувати змагання Олімпійських ігор в Токіо, ймовірно, обійдеться світовому сектору перестрахування в $300-$400 млн через виплати за квитки і збитки сектору гостинності.

За даними Fitch Ratings, це становить всього 10-15% від суми виплат, з якою перестраховики зіткнулися б, якби Олімпіада була зовсім скасована.

Загальна сума страхового покриття Олімпіади складе близько $2,5 млрд, включаючи $1,4 млрд, взятих Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) і Токійським оргкомітетом, $800 млн - мовними компаніями і $300 млн - іншими сторонами, такими як спортивні команди, спонсори та представництва.

Очікується, що більшу частину цих витрат перестраховики візьмуть на себе, враховуючи, що ризики високого ступеня ризику зазвичай перестраховуються.

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При цьому скасування Олімпіади призвело б до найбільших застрахованих збитків, що посилило б тиск на доходи перестраховиків від пандемії і дефіциту резервів від нещасних випадків в США, а також після декількох років високих збитків від стихійних лих, вважають аналітики.

МОК оформив близько $800 млн на страховку на випадок скасування заходу з додатковим покриттям, придбаним місцевим організаційним комітетом, і аналіз Bloomberg Intelligence раніше припускав, що страхові витрати на скасування складатимуть від $2 млрд до $3 млрд.

Як говориться в доповіді Fitch, пандемія призвела до того, що страховий ринок взагалі перестає пропонувати покриття збитків, викликаних інфекційними захворюваннями, хоча покриття для скасування подій з інших причин як і раніше доступно, передає forinsurer.

Зокрема, оновлені страхові поліси для скасування подій тепер виключають покриття збитків через інфекційні захворювання, що повинно захистити страховиків і перестраховиків від збитків в результаті подальших обмежень для боротьби з пандемією коронавірусу або майбутніми пандеміями.

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Автор: Ірина Погоріла