Харків тримає курс на «Мегаполіс XXI ст.»

Харків. 11 березня. УНІАН. Міський голова Михайло ДОБКІН ухвалив рішення про участь Харкова у Міжнародному форумі «Мегаполіс XXI сторіччя».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради, такою була відповідь М.ДОБКІНА у відповідь на запрошеняя, яке надійшло від Міжнародної Асамблеї столиць і великих міст (МАМ).

У листі на ім’я М.ДОБКІНА повідомляється, що МАМ за підтримкою уряду Москви планує проведення в столиці Росії 3-4 квітня 2008 р. міжнародного форуму «Мегаполіс XXI сторіччя». В рамках форуму пройде пленарне засідання з обговоренням головного питання «Великі міста - ресурс соціально-економічного розвитку країн», міжнародна соціально-орієнтирована виставка «Мегаполіс: XXI сторіття» та перший в історії СНД міжнародний огляд-конкурс на звання «Краще місто СНД». Прес-центр МАМ активно папроводить збір матеріалів про приклади кращих практик ведення справ у містах-членах МАМ, а також у містах, що не входять до ради Міжнародної Асамблеї, але які являють для МАМ інтерес як реальні партнери з міжміського співробітництва.

«Інформація про міста в такому ключі становить практичний інтерес для інших міст як обмін кращим досвідом, який можна застосувати в себе», - йдеться в листі.

М.ДОБКІН прийняв рішення, що Харків повинген обов`язково взяти участь у роботі цього форуму, повідомили у прес-службі.