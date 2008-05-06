Три українські команди увійшли до рейтингу футбольних клубів світу
Список очолив Манчестер Юнайтед
Харків. 6 травня. УНІАН. Англійський "Манчестер Юнайтед" очолив рейтинг футбольних клубів світу, нову версію якого представила Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS).
До десятки провідних команд світу входять (у дужках - місце в минулому рейтингу):
1 (2). "Манчестер Юнайтед" (Англія) - 277 очок
2 (1). "Челсі" (Англія) - 263
2 (9). "Барселона" (Іспанія) - 263
4 (6). "Бока Хуніорс" (Аргентина) - 262
5 (5). "Ліверпуль" (Англія) - 251
6 (12) "Баварія" (Німеччина) - 248
7 (4). "Севілья" (Іспанія) - 240
8 (3). "Мілан" (Італія) - 235
9 (7). "Рома" (Італія) - 234
10 (10). "Арсенал" (Англія) - 233...
37. (43) «Шахтар» (Україна) – 175,5
61. (67) «Динамо» (Україна) – 149,0
150. (144) «Дніпро» (Україна) - 94,5