Три українські команди увійшли до рейтингу футбольних клубів світу

00:01, 06 травня 2008
Харьків
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Список очолив Манчестер Юнайтед

Харків. 6 травня. УНІАН. Англійський "Манчестер Юнайтед" очолив рейтинг футбольних клубів світу, нову версію якого представила Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS).

До десятки провідних команд світу входять (у дужках - місце в минулому рейтингу):

1 (2). "Манчестер Юнайтед" (Англія) - 277 очок

2 (1). "Челсі" (Англія) - 263

2 (9). "Барселона" (Іспанія) - 263

4 (6). "Бока Хуніорс" (Аргентина) - 262

5 (5). "Ліверпуль" (Англія) - 251

6 (12) "Баварія" (Німеччина) - 248

7 (4). "Севілья" (Іспанія) - 240

8 (3). "Мілан" (Італія) - 235

9 (7). "Рома" (Італія) - 234

10 (10). "Арсенал" (Англія) - 233...

37. (43) «Шахтар» (Україна) – 175,5

61. (67) «Динамо» (Україна) – 149,0

150. (144) «Дніпро» (Україна) - 94,5

Повний рейтинг на сайті IFFHS

 

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