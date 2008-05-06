Сім’ї 6 загиблих в ДТП отримають по 5 тис. грн.

Харків. 6 травня. УНІАН. Рада обласної державної адміністрації з питань надання допомоги малозабезпеченим верствам населення під головуванням заступника керівника області Ігоря ТЕРЕХОВА вирішила надати компенсацію в розмірі 5 тис. грн. сім’ям загиблих під час дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася 2 травня 2008 року на вулиці Полтавський шлях.

За словами заступника голови облдержадміністрації, постраждала в результаті ДТП отримає компенсацію в розмірі 3 тис. грн. Він повідомив, що кошти надійдуть найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня у Харкові 37-річний водій автомобіля «Міцубісі» виїхав на трамвайну зупинку, де збив шістьох людей, серед яких 2 дітей. Після цього «Міцубісі» зіткнувся з автомобілем «Форд», що їхав у попутному напрямку. Водій перебував у стані алкогольного сп`яніння, що підтверджено результатами досліджень у наркологічному центрі. Щодо водія порушено кримінальну справу за ст.286 ч.3 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років.