У Миколаєві ведмеді роздерли людину

Харків. 14 липня. УНІАН. У зоопарку міста Миколаєва два бурі ведмеді роздерли людину насмерть, повідомляє «5-й канал».

Трагедія сталася в недію о 9.30 ранку. Відвідувач, за свідченнями очевидців, в нетверезому стані намагався сфотографуватися з ведмедями, але впав у вольєр.

Як повідомляють ЗМІ, на місці події працювали співробітники МНС, які прибули одразу після виклику і зібрали рештки загиблого відвідувача з вольєру.