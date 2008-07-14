У Миколаєві ведмеді роздерли людину
09:16, 14 липня 2008Харьків
23
Чоловік напідпитку в зоопарку фотографував звірів
Харків. 14 липня. УНІАН. У зоопарку міста Миколаєва два бурі ведмеді роздерли людину насмерть, повідомляє «5-й канал».
Трагедія сталася в недію о 9.30 ранку. Відвідувач, за свідченнями очевидців, в нетверезому стані намагався сфотографуватися з ведмедями, але впав у вольєр.
Як повідомляють ЗМІ, на місці події працювали співробітники МНС, які прибули одразу після виклику і зібрали рештки загиблого відвідувача з вольєру.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter