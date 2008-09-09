Регіонами ігнорують Салигіна?

Харків. 9 вересня. УНІАН. В понеділок (8 сентября) у штаб-квартирі Партії регіонів по вул. Сумський, 39 пройшло засідання Політради Харківської обласної організації ПР, організоване ініціативною групою членів облорганізації.

Про це керівник ХОО ПР Василь Салигін був оповіщений факсом. Проте він не зміг прийти на засідання політради, оскільки знаходиться у відрядженні в Києві, про що говориться в листі В.Салигіна.

Делегати (61 учасників) вирішили проводити засідання без участі В.Салигіна.

На засіданні Політради були присутні народні депутати Василь Потапов, Дмитро Святаш, Дмитро Шенцев, Харківський міський голова Михайло Добкін, депутати міськради Максим Мусєєв, Сергій Кушнарьов, - повідомляє «Настоящий дозор».