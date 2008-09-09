«Свобода» хоче позбавити Крим автономії

Харків. 9 вересня. УНІАН. Голова Харківської обласної організації Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Ігор ШВАЙКА заявив, що його політична сила виступає за проведення всеукраїнського референдуму за скасування статусу автономії Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, свою позицію та обґрунтування такої ініціативи І.ШВАЙКА висловив сьогодні на прес-конференції у Харкові.

«Ми вимагаємо від Верховної ради всеукраїнського референдуму за переведення Криму з автономного статусу в обласний», - заявив І.ШВАЙКА. «У разі негативної відповіді «Свобода» почне збір підписів за референдум з народної ініціативи», - підкреслив політик.

І.ШВАЙКА запевнив, що «Свобода» шукає союзників у Верховній раді України для вирішення «кримського питання». Він повідомив, що голова ВО «Свобода» Олег ТЯГНИБОК звернувся до спікера Верховної ради та до керівників парламентської демократичної коаліції з проханням підтримати ініціативу референдуму за скасування автономного статусу Криму.

Правомірність своєї позиції І.ШВАЙКА аргументував ст.72 Конституції України та ст.15 закону «Про місцеві та всеукраїнські референдуми». Підкреслюючи нагальність питання, І.ШВАЙКА припустив, що АР Крим може стати плацдармом для вчинення агресії Росії проти України.

Конкретних термінів проведення референдуму І.ШВАЙКА не назвав, але спрогнозував, що плебісцит може відбутися в кінці грудня 2008 року. Приблизно на цей час, за підрахунками І.ШВАЙКИ, відбудуться і позачергові вибори до Верховної ради, але, за його словами, «одне одному це не заважатиме».

І.ШВАЙКА нагадав, що ВО «Свобода» виступає також за розпуск Верховної ради та проведення позачергових виборів до парламенту.