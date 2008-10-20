Кредитспілка кинула харків’ян на 30 млн. грн.
12:11, 20 жовтня 2008Харьків
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Порушено кримінальну справу
Харків. 20 жовтня. УНІАН. У Харкові порушено кримінальну справу стосовно голови наглядової ради, голови правління і касира кредитної спілки, які у 2007-2008 рр. оформлювали фіктивні документи про надання кредитів підставним особам, у результаті чого привласнили близько 30 млн. грн. коштів вкладників зазначеної спілки.
Як повідомили УНІАН у Департаменті Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України, кримінальну справу порушено за ознаками складу злочину, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).
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