Колектив УНІАН вітає з Новим Роком та Різдвом Христовим!
21:09, 31 січня 2009Харьків
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До зустрічі в Новому році
Шановні друзі! Від щирого серця колектив агентства УНІАН вітає всіх відвідувачів сайту, передплатників і колег-журналістів із святами. Нехай Новий рік принесе вам лише добрі новини, а зміни будуть лише на краще.
Ми ж дбатимемо, щоб добрі новини ви дізнавалися одними з найперших.
Успіхів вам, здоров`я і творчої наснаги!
З Новим роком і Різдвом Христовим!
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