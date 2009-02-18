«Авіалінії Харкова» несуть збитки

Харків. 18 лютого. УНІАН. ВАТ «Авіалінії Харкова» в 2008 році збільшило чистий збиток в 2,5 рази порівняно з 2007 роком – з 1,479 до 3,651 млн. грн. Про це повідомляється на сайті Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

Дохід компанії минулого року знизився на 42% - до 1,034 млн. грн.

Нагадаємо, «Авіалінії Харкова» в 2007 р. понизили чистий збиток на 10,5% - з 1,653 до 1,479 млн. грн. Дохід компанії за підсумками звітного періоду знизився на 6% - з 1,895 до 1,783 млн. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ «Авіалінії Харкова» (м. Харків) займається авіаційними пасажирськими перевезеннями.

Обсяг реалізованих послуг (за 2004 рік) становив 1 млн. 483,1 тис. грн., вартість активів - 13 млн. 764,5 тис. грн., вартість основних фондів - 49 млн. 496,6 тис. грн., знос ОФ - 73,34%, балансовий збиток - 2 млн. 18,8 тис. грн.

Статутний фонд - 17 млн. 334,5 тис. грн.