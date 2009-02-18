Тягнибок пропонує радикально підійти до сепаратистів

Харків. 18 лютого. УНІАН. В Україні має існувати покарання за сепаратизм, в іншому разі стоїть загроза втрати частину території держави.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив на прес-конференції у Харкові лідер Всеукраїнське об’єднання «Свобода» Олег ТЯГНИБОК.

На переконання О.ТЯГНИБОКА, в Україні чимало територіальних проблем, котрі вимагають негайного вирішення.

«Проблема не лише з Кримом, є проблема з Закарпаттям. Це так звана Підкарпатська Русь, яка вже створена. Піднімають голову донецькі сепаратисти, висловлюючи думки про відродження Донецько-Криворізької республіки», - сказав О.ТЯГНИБОК.

За словами О.ТЯГНИБОКА, є проблем і з морськими кордонами. На його думку, Україна має в односторонньому порядку делімітувати та демаркувати кордони з Росією.

«Якщо в нашій державі не карати за сепаратизм, то є загроза втратити територію», - заявив О.ТЯГНИБОК.