Майже 70% мешканців Харкова збідніли - опитування

Харків. 26 лютого. УНІАН. 66,3% мешканців Харкова констатують зменшення свого достатку за останній час.

Про це свідчать передані УНІАН, результати соціологічного дослідження «Матеріальне становище і соціальний захист харків`ян», проведеного Інститутом проблем управління імені Горшеніна з 1 по 15 лютого 2009 року.

За останні півроку значно збільшилася кількість тих, хто ледве зводить кінці з кінцями - з 11,7% у вересні 2008 року до 27,3% в лютому 2009-го. В цілому на життя вистачає сьогодні менше третини населення (30,0%), хоча півроку тому це була основна частина опитаних - 42,7%. Зменшилася й кількість людей «без матеріальних труднощів» - з 10,4% до 6,3%. І вже 66,3% жителів міста констатують зменшення достатку за останній час.

Експерти інституту зазначають, що через кризу проблема безробіття вийшла в Харкові на перше місце. Якщо всього півроку тому тільки кожен десятий бачив пріоритетним зменшення безробіття (11%), то тепер таких більшість – 60%. Більшість харків`ян реагують на зниження доходів пошуком додаткового заробітку. Так, будь-яку можливість заробити шукатимуть 39,5%, а заробити по своїй спеціальності намагатимуться ще 15,1%.

Більшість жителів Харкова вже сьогодні визнають, що потребують соціальної допомоги. 33,3% відповіли, що така допомога їм точно необхідна і ще 29,1% - що така допомога скоріше необхідна. Експерти припускають, що найближчим часом треба буде провести значні зміни в системі соціального захисту населення, щоб вона змогла справитися з новими викликами.

Більшість харків`ян незадоволена існуючою системою пенсійного забезпечення в Україні. Незадовільно її оцінюють 43,1%, а повністю незадовільно 11,3%. Проте, жителі міста висловлюються здебільшого за солідарну систему пенсійного забезпечення - 41,1%, яка існує в Україні ще з часів Радянського Союзу.

Більшість городян вважають, що дбати про незахищені верстви населення повинна держава. Так вважає 64,7% опитаних. П`ята частина опитаних вважає, що підтримка пенсіонерів та інвалідів – справа їх сімей і друзів (22%). На допомогу доброчинних організацій і фондів розраховують 17,9%, а на допомогу спеціалізованих муніципальних служб - 15,9%. Ще 14,6% вважають, що таким людям не може допомогти ніхто.

Харків`яни визнали роботу всіх органів влади у сфері соціального захисту населення незадовільною. Найбільш негативні оцінки одержали центральні органи державної влади: Президент - 58,3%, Верховна Рада - 53,6%, Кабінет міністрів - 51,1%. Роботу місцевої влади харків`яни оцінюють трохи краще.

Дослідження «Матеріальне становище і соціальний захист харків`ян» проводилося Харківським філіалом Інститута Горшеніна в рамках річної програми соціологічних досліджень «Справжній Харків» з 1 по 15 лютого 2009 року. В ході дослідження було опитано 1186 респондентів, обраних з урахуванням основних соціально-демографічних характеристик населення Харкова. Квотами у вибірці були: вік, стать і район міста. Вік – старше 18 років. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/- 3,2%.