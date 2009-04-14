Два нелегали проривалися в Росію
11:45, 14 квітня 2009Харьків
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Узбек і нігерієць передані СБУ
Харків. 14 квітня. УНІАН. Харківські прикордонники сьогодні затримали двох незаконних мігрантів, які намагалися потрапити в Росію.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківського прикордонного загону, близько 6-ї години ранку наряд відділу «Тополі» виявив порушників за допомогою тепловізора та перепинив їх за 50 метрів від лінії держкордону. Один із затриманих виявився громадянином Нігерії, а інший – Узбекистану.
В узбека була при собі лише ксерокопія паспорта. Незаконні мігранти передані співробітникам СБУ, яким вони пояснюватимуть, для чого і з чиєю допомогою рухалися в Росію.
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