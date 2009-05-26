Генштаб ЗСУ розгляне ініціативу Конгресу азербайджанців щодо одягу Почесної варти

Харків. 26 травня. УНІАН. Генеральний штаб Збройних сил України розгляне ініціативу Представництва Всесвітнього Конгресу азербайджанців в Україні (ПВКАУ) щодо введення українського національного військового костюму для членів Почесної варти під час проведення урочистих заходів міжнародного та державного рівнів.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН 1-й заступник Голови ПВКАУ, академік (МКА), генерал-полковник Міршахін ІСМАІЛОВ.

За його словами, у відповідь на звернення ПВКАУ до Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо запровадження українського національного військового одягу для військовослужбовців Почесної варти із Секретаріату Президента надійшов лист, у якому повідомляється, що за дорученням глави держави звернення було надіслане для розгляду до Генерального штабу Збройних сил України.

«В Генштабі створено відповідну комісію, і нас запрошують до Києва взяти участь в обговоренні цього питання», - сказав І.ІСМАІЛОВ.

«Представники Азербайджану переконані, - зазначив військовий генерал, - що впровадження традиції одягати Почесну варту в українські національні військові костюми слугуватиме збереженню і відновленню багатої культурної та історичної спадщини українського народу».

М. ІСМАІЛОВ нагадав, що багато країн світу, зокрема, Англія, Греція, Іспанія, дотримуються традиції збереження національних костюмів при обмундируванні почесних елітних підрозділів, що сприймається з прихильністю світовою спільнотою. «Це виглядає красиво і оригінально, не говорячи вже про внесок у справу збереження самобутності і унікальності культур різних народів», - вважає М.ІСМАІЛОВ.

При цьому він зауважив, що сьогодні, в день святкування Незалежності Азербайджану, його представникам в Україні приємно усвідомлювати можливість співпраці задля зміцнення авторитетів двох дружніх країн на світовій арені.

Довідка УНІАН. Представництво Всесвітнього Конгресу азербайджанців в Україні офіційно зареєстроване Мінюстом України 8 грудня 2006 р. і є першою міжнародною громадською організацією азербайджанської діаспори на території колишнього СНД. 9 грудня 2008 р. конференція ПВКАУ «Голодомор – злочин проти українського народу» офіційно визнала Голодомор 1933 р. геноцидом, злочином радянської влади проти української нації. ПВКАУ звернулося до Міллі Меджліс Азербайджану з пропозицією офіційно визнати Голодомор геноцидом українського народу. 21 грудня 2008 р. Азербайджан став співавтором Декларації «Про вшанування 75-ої річниці Голодомору 1932-1933 рр. в Україні».