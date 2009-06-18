Харківські податківці «помилилися» на 0,5 млн. не на користь держави

Харків. 18 червня. УНІАН. Прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу за фактом службової недбалості службових осіб однієї з об’єднаних податкових інспекцій у Харківській області, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді втрати для держави понад 500 тис. грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури, встановлено, що службовими особами цієї податкової інспекції через неналежне виконання службових обов’язків порушено вимоги ст. 14 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Кредиторські вимоги вони направили лише розпоряднику майна комунального підприємства та боржнику, а не до суду, як це належить у встановлений законом термін. У результаті цього кредиторські вимоги податкової інспекції в сумі понад 517 тис. грн. не були включені до реєстру вимог кредиторів комунального підприємства, яке у грудні 2008 року постановою Господарського суду Харківської області було визнано банкрутом. У квітні 2009 р. Вищий господарський суд України касаційну скаргу податківців про скасування ухвали Господарського суду Харківської області та постанови Харківського апеляційного господарського суду про визнання кредиторських вимог податкової інспекції не задовольнив, залишивши їх без змін.

Таким чином, за інформацією прес-служби, фактично втрачено можливість погашення податкової заборгованості підприємства. Внаслідок цього державним інтересам спричинено тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди бюджету на зазначену суму, яка більш ніж у 250 разів перевищує встановлений законом неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Кримінальну справу порушено за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.367 Кримінального кодексу України. У справі триває слідство.