У Криму потонула харків`янка

Харків. 29 червня. УНІАН. Літня жителька Харкова потонула у Чорному морі в Криму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій у Криму, інформація про трагедію надійшла рятувальникам напередодні. Жінку, 1930 року народження, знайшли в сімферопольському селищі Миколаївка. Обставини смерті встановлюються.

Тим часом, в Алупці, в районі пляжу «Лягушонок», знайдено тіло мешканця Москви. «У воді під камінням на відстані близько 15 метрів від берега і на глибині 2 метрів виявлено тіло чоловіка, 1958 року народження», - повідомили в МНС. Алупкинський відділ міліції проводить розслідування.

Крім цього, напередодні сталися інші події на воді. У Феодосії в море винесло надувний матрац з трьома мешканцями Харкова, а в селищі Заозерне поблизу Євпаторії житель Запоріжжя не впорався з керуванням серфінга, чоловіка відносило в море. Відпочиваючі врятовані. Медичної допомоги вони не потребують.