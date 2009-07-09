Вороніна виборола ще одне золото

Харків. 9 липня. УНІАН. Харківська спортсменка Олена ВОРОНІНА виборола ще одну золоту медаль на Всесвітній Універсіаді

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, за інформацією Головному управлінні освіти і науки, скарбничка збірної команди України на ХХV Всесвітній літній Універсіаді поповнилася ще однією золотою медаллю, яку виборола студентка Національного технічного університету «ХПІ» О.ВОРОНІНА у командних змаганнях на шаблях.

За даними Управління, на сьогодні збірна команда України в загальнокомандному заліку посідає 8 місце, на її рахунку 3 золоті, 1 срібна та 6 бронзових медалей.