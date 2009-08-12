Іноземні й офіційні гості на ювілеї Харкова

У святкуванні 355-річчя міста Харкова візьмуть участь делегації 13 зарубіжних міст-партнерів з семи країн світу і двох міжнародних організацій.

Делегації міст Бєлгорода і Нижнього Новгорода (Росія) очолюють мери цих міст, інші міста представлені першими заступниками і заступниками мерів, головами комітетів і постійних комісій міських рад, керівниками виконавських органів влади і депутатами міських рад, пише офіційний сайт міськвиконкому.

Велику представницьку делегацію (7 осіб) на чолі з Головним радником Тяньцзінського Муніципального Народного Уряду відправляє до Харкова місто-побратим Тяньцзінь (Китайська Народна Республіка). Останній раз представники цього міста були в Харкові 5 років тому.

Уперше місто прийме відразу чотири польські делегації з міст Варшава, Вроцлав, Гданськ і Познань, де проводитимуться футбольні матчі в рамках чемпіонату Європи 2012 року. Делегації цих міст очолюють директори Секретаріатів і Бюро з питань Євро-2012, які, окрім святкових заходів, візьмуть участь у спільній Українсько-польській конференції з питань підготовки до Євро-2012, яка відбудеться 22 серпня.

Уперше місто Харків відвідає офіційна делегація столиці Грузії – міста Тбілісі – на чолі з віце-мером.

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