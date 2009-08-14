У двох районах області згоріли майже 4 тонни сіна
13:22, 14 серпня 2009Харьків
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Постраждалих не було
Краснокутському і Первомайському районах на території приватних будинків згоріли 3,7 тонни сіна, повідомили в прес-службі обласного управління МНС.
О 14.15 в четвер рятувальники отримали сигнал про те, що в селищі Константинівка Краснокутського району горять сарай і сіно, яке лежить поруч. Пожежу ліквідували о 17.00. Усього згоріло 1,7 тонни сіна.
Цього ж дня, о 14.39, був сигнал про те, що в селищі Закутнівка Первомайського району спалахнуло сіно поряд з приватним будинком. Згоріли 2 тонни. Пожежу ліквідували о 17.20.
Постраждалих в обох випадках не було. Зараз з’ясовують причини пожеж і збиток.
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