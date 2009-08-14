У Харкові затримали фальшивомонетників

Фальшивомонетників – людей, які виготовляли підроблені гроші та купували на них недорогі товари, – затримала харківська міліція.

Юрій Семернін, заст. начальника сектору боротьби з економічною злочинністю: «Були затримані двоє громадян (раніше судимі жителі Харківської області) і громадянка міста Харкова, у яких при спробі збуту була вилучена тисяча підроблених гривень номіналом по 20 рублів».

За даними міліції, підроблені «двадцятки» затримані роздруковували на звичайному кольоровому принтері. Купували на них щось недороге: кавуни або дріб’язок у кіосках, де погане освітлення і немає апаратів для перевірки грошей. Решту отримували вже справжньою готівкою.

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