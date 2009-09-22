Частину Юліївського родовища передано Нафтогазу

Харків. 22 вересня. УНІАН. Кабінет міністрів України вирішив видати НАК «Нафтогаз України» без аукціону 12 спеціальних дозволів на надрокористування.

Про це йдеться в розпорядженні Кабміну №1095-р від 28 серпня ц.р., обнародуваному на сайті Верховної Ради.

Іншим розпорядженням (№1094-р від 28 серпня ц.р.) Кабмін вилучив ці ділянки з користування приватних компаній.

Згідно з документами, зокрема, держхолдингу передані в користування Прирічкова площа (Полтавська обл., газ, раніше знаходилася в користуванні ТОВ «Надра геоцентр»), Золочівський блок Юліївського родовища (Харківська обл., газ, ТОВ «Надра геоцентр»), Пирковська площа (Полтавська обл., нафта, газ, конденсат, ТОВ «Астрогаз»), Загорянське родовище (Полтавська і Сумська обл., нафта, газ, ТОВ «Астроінвест-Енерджі»), Монастирецькая і Бітлянська площі (Львівська обл., нафта і газ, ТОВ «Юсенко надра»), Красноїльське родовище (Чернівецька обл., нафта і газ, ТОВ «Юсенко надра»), Південно-Сивашська ділянка, Придорожнє родовище, Ковельненська і Керлеутська площі (АР Крим, нафта і газ, ТОВ «Кримська бурова компанія»).

Також НАКу виданий спецдозвіл терміном дії 20 років на видобування нафти і газу на Сахалінському родовищі (Харківська обл.).

Усі спецдозволи, за винятком Сахалінського родовища, видані компанії терміном на 5 років.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК «Нафтогаз України» займається розробкою родовищ, видобуванням нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

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