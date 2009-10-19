На Харківщині внаслідок пожеж загинуло четверо людей

Харків. 19 жовтня. УНІАН. Внаслідок пожеж, які сталися в Харківській області протягом вихідних днів, загинуло четверо людей.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківсій облсті, трагічні випадки цими вихідними сталися в Богодухівському (село Ріпки), Балакліївському (с.Успенівка), Куп’янському (с. Ковшарівка) та Нововодолазькому (с. Охоче).

За даними прес-служби, під час пожеж (в осномному в приватних помешканнях у нічний час) загинули чоловіки 1969, 1977, 1965 та 1983 року народження, в усіх випадках - ще до прїзду відділень МНС.

Попередні причини загоряння помешкань у більшості випадків – необережне поводження з вогнем. Велика віддаленість сіл і непристосованість для забору води ставали значною перешкодою при гасінні пожеж, повідомили у прес-службі.