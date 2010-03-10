19-29 березня у Харкові пройде конкурс Крайнєва

Харків. 10 березня. УНІАН. З 19 по 29 березня в Харкові проходитиме Х Міжнародний конкурс юних піаністів Володимира Крайнєва.

Урочисте відкриття конкурсу відбудеться 19 березня у Великому залі Харківського академічного театру опери і балету ім.Лисенка (вул. Сумська, 25). Початок о 18.00. В ньому візьмуть участь володарі Гран-прі та лауреати попередніх конкурсів Володимира Крайнєва, які виступлять у супроводі Академічного симфонічного оркестру Харківської обласної філармонії під управлінням заслуженого діяча мистецтв України Юрія ЯНКА.

Прослуховування конкурсантів відбудуться з 20 по 28 березня у Великому залі Харківської середньої спеціалізованої музичної школи (вул. К.Маркса 19, метро «Центральний ринок» або «Південний вокзал»). Нагородження лауреатів і завершальний концерт відбудеться 29 березня о 17.00 у Великому залі ХАТОБ.

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